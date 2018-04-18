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В ГД назвали дезинформацией заявления США о наемниках
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В ГД назвали дезинформацией заявления США об атаках «российских наемников» 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Заявления США о попытках "российских наемников" якобы атаковать позиции США в Сирии — очередная дезинформация, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в среду.
Помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл в среду заявил, что "российские наемники" якобы пытались недавно атаковать позиции американских военных в Сирии.
"Это очередная дезинформация от наших западных коллег. С одной целью только — выставить в данном случае Россию в неприглядном свете", — сказал Красов, комментируя заявления Митчелла.
Ранее коалиция заявила о "неспровоцированной атаке" на штаб "Сирийских демократических сил" (SDF) со стороны проправительственных вооруженных формирований в восьми километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор. В сообщении командования указывалось, что были нанесены ответные удары, "чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с группировкой ИГ* (запрещена в РФ)". В американских СМИ сообщалось, что погибли около 100 бойцов сирийских проправительственных формирований.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министерство подтверждает гибель пяти россиян в результате удара возглавляемой США коалиции в Сирии, но их гражданство необходимо подтвердить. Представитель МИД РФ дополнительно подчеркнула, что речь не идет о российских военнослужащих.
По данным Минобороны РФ, в результате удара получили ранения 25 сирийских ополченцев. Российское военное ведомство также отмечало, что причиной инцидента стали не согласованные с РФ разведывательно-поисковые действия ополченцев в районе нефтеперерабатывающего завода против "спящей ячейки ИГ". Однако в Минобороны, в отличие от Пентагона, отмечали, что обстрел ополченцев был внезапным.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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