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Ялта и сирийская Латакая станут городами-побратимами
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Ялта и сирийская Латакая станут городами-побратимами 

Российская Газета 14 часов назад
Фото: Российская Газета
Российский город Ялта и сирийская Латакия станут городами-побратимами. В составе прибывшей на IV Ялтинский международный экономический форум 70 гостей из Сирии, в том числе губернатор Латакии Ибрагим Ходр ас-Салем и министр экономики и внешней торговли Сирии Мухаммад Самером аль-Халилем.
Самер аль-Халиль назвал приоритетной задачей сирийской делегации вывод экономических и торговых отношений, связывающих Сирию и Россию, на тот уровень, что есть сейчас между странами в политике. Этому поспособствует как увеличение двустороннего товарооборота, так и увеличение объема инвестиций.
— Исходя из этого, мы рассматриваем наше участие в Ялтинском форуме как отличную возможность наладить рабочие контакты для реализации поставленной цели, — пояснил Самер аль-Халиль.
— С учетом того, что президент России Владимир Путин принял политическое решение оказывать помощь Сирии и сирийскому народу, то Крым как субъект Российской Федерации будет активно участвовать в расширении экономического сотрудничества с Сирийской Арабской Республикой, — заявил глава Крыма Сергей Аксенов. — Уверен, наши друзья и коллеги оценят крымское гостеприимство.
Напомним, в работе ЯМЭФ планируется участие более 3000 человек, в том числе более 500 международных участников из 60 стран, в том числе европарламентарии, депутаты национальных парламентов, политики, представители делового и экспертного сообщества со всего мира.
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