Генконсульство Британии в Петербурге прекратит работу по требованию российского МИД

«Мы продолжаем работать. Точной информации о том, когда работа прекратиться, нет, но к 1 августа, по решению МИД РФ, мы должны закрыться. Как будет на самом деле, пока неизвестно», — сообщили в Генконсульстве.