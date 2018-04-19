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Генконсульство Британии в Петербурге прекратит работу по требованию российского МИД
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Генконсульство Британии в Петербурге прекратит работу по требованию российского МИД 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Генеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге завершит свою работу. Соответствующее предписание диппредставительству предоставил российский МИД, пишет «Интерфакс».
«Мы продолжаем работать. Точной информации о том, когда работа прекратиться, нет, но к 1 августа, по решению МИД РФ, мы должны закрыться. Как будет на самом деле, пока неизвестно», — сообщили в Генконсульстве.
«Федеральное агентство новостей» ранее писало, что постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что страны «Большой семерки» на основе фальшивок развязали дипломатическую войну с Россией. Об этом он заявил в ходе выступления на заседании исполнительного совета ОЗХО в Гааге.
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