Генконсульство Британии в Петербурге прекратит работу по требованию российского МИД 

Генеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге завершит свою работу. Соответствующее предписание диппредставительству предоставил российский МИД, пишет «Интерфакс».
«Мы продолжаем работать. Точной информации о том, когда работа прекратиться, нет, но к 1 августа, по решению МИД РФ, мы должны закрыться. Как будет на самом деле, пока неизвестно», — сообщили в Генконсульстве.
«Федеральное агентство новостей» ранее писало, что постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что страны «Большой семерки» на основе фальшивок развязали дипломатическую войну с Россией. Об этом он заявил в ходе выступления на заседании исполнительного совета ОЗХО в Гааге.