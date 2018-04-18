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Трамп заявил, что «с нетерпением ждет» переноса посольства США в Иерусалим
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Трамп заявил, что «с нетерпением ждет» переноса посольства США в Иерусалим 

РИА Новости 48 минут назад
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что «с нетерпением ждет» намеченного на май переноса американского посольства в Иерусалим.
"Наилучшие пожелания премьер-министру Биньямину Нетаньяху и всем жителям Израиля в 70-ю годовщину Дня независимости. У нас нигде нет друзей лучше", — написал Трамп в Twitter.
"С нетерпением жду переноса нашего посольства в Иерусалим в следующем месяце", — отметил глава Белого дома.
Президент Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое расположено сейчас в Тель-Авиве. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира.
Перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим ожидается 14 мая, в день 70-летия образования Израиля.
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