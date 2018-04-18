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В Госдепе рассказали о целях давления США на РФ
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В госдепе рассказали о целях давления США на Россию 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
США будут оказывать давление на Россию из-за ее "агрессивной внешней политики" до тех пор, пока она не согласится на диалог, который предлагает Вашингтон, заявил помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.
"Наша стратегия (в отношение России) в целом состоит из двух частей. Первая — введение ответственности и ее усиление за агрессивную внешнюю политику до тех пор, пока российское правительство не решит, что такая цена не оправдывает дальнейшую агрессию… Вторая часть — сохранение открытых каналов для диалога, где это возможно. Русские очень часто не хотят использовать эти каналы. У нас есть дипломатические и военные каналы по Сирии, Украине, по ряду областей стратегической стабильности", — сказал Митчелл на слушания в палате представителей конгресса США.
"Стратегия (состоит) в усилении давления и в том, чтобы указать на дверь, (ведущую) к диалогу. В конце концов, на российское правительство ложится ответственность за то, будут или нет они использовать эти возможности к диалогу. Они не используют эти возможности, поэтому мы продолжим делать так, чтобы (Россия) платила цену, пока они не начнут (использовать возможности для диалога)", — добавил помощник госсекретаря.
В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.
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