«Новичок» «всплыл» в США

Россия 18 апреля предоставила доказательства того, что «корни» нервно-паралитического вещества «Новичок» ведут в США — страну, в которой его производили и запатентовали.

«1 декабря 2015 года ведомство по патентам и товарным знакам США обратилось к российскому ведомству, которое занимается вопросами патентов, с просьбой о проверке патентоспособности изобретения, сделанного американским научным сотрудником Рубином», — цитирует ТАСС Шульгина.

Также в рамках внеочередного заседания Исполнительного совета ОЗХО по инциденту в британском Солсбери он продемонстрировал документ, который, по его словам, «подтверждает, что в США нервно-паралитические вещества типа „Новичок“ не только производились, но и даже патентовались в качестве химоружия».

«И не когда-то давно, а каких-то несколько лет тому назад: патент датирован 1 декабря 2015 года», — добавил постпред.