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«Новичок» «всплыл» в США
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«Новичок» «всплыл» в США 

News.ru 1 час назад
Фото: dp.ru
Россия 18 апреля предоставила доказательства того, что «корни» нервно-паралитического вещества «Новичок» ведут в США — страну, в которой его производили и запатентовали.
«1 декабря 2015 года ведомство по патентам и товарным знакам США обратилось к российскому ведомству, которое занимается вопросами патентов, с просьбой о проверке патентоспособности изобретения, сделанного американским научным сотрудником Рубином», — цитирует ТАСС Шульгина.
Также в рамках внеочередного заседания Исполнительного совета ОЗХО по инциденту в британском Солсбери он продемонстрировал документ, который, по его словам, «подтверждает, что в США нервно-паралитические вещества типа „Новичок“ не только производились, но и даже патентовались в качестве химоружия».
«И не когда-то давно, а каких-то несколько лет тому назад: патент датирован 1 декабря 2015 года», — добавил постпред.
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