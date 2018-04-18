Шаманов назвал главную задачу России в Сирии

Шаманов назвал главную задачу России на сегодня в Сирии

"Сегодня главная задача в Сирии — это восстановление потенциала площадок в Астане и в Сочи, которые направлены на реальное объединение сирийской нации, создание новой конституции и проведение выборов. Это неизбежно будет сделано", — сказал Шаманов.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.