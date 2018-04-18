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Шаманов назвал главную задачу России в Сирии
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Шаманов назвал главную задачу России на сегодня в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главной задачей в Сирии является восстановление потенциала площадок в Астане и Сочи, которые направлены на объединение сирийской нации, создание новой конституции и проведение выборов, что неизбежно будет сделано, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
"Сегодня главная задача в Сирии — это восстановление потенциала площадок в Астане и в Сочи, которые направлены на реальное объединение сирийской нации, создание новой конституции и проведение выборов. Это неизбежно будет сделано", — сказал Шаманов.
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.
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