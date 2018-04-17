Россия не может блокировать работу ОЗХО в сирийской Думе, заявили в МИД

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

"Развернутая в западных СМИ дезинформационная кампания, что якобы Россия и Сирия «препятствуют» въезду международных инспекторов в Думу, выглядит по меньшей мере нечистоплотно. Хотела бы напомнить, что Россия не может блокировать работу МУФС (миссия по установлению фактов применения химоружия в Сирии — ред.) просто по определению. Ведь именно Россия поддержала просьбу правительства Сирии в адрес Генерального директора Технического секретариата ОЗХО о направлении экспертов ОЗХО в Думу. Именно мы и сирийцы отвечаем перед всем международным сообществом, Генеральным директором ОЗХО и, наконец, перед семьями, родными и близкими мужественных инспекторов МУФС, которые, несмотря на все трудности, полны решимости выполнить свой долг", — сообщила Захарова.

"Жаль, что кому-то всё ещё хочется обвинять сирийские и российские власти в «пренебрежении» и «неисполнении взятых на себя обязательств» по обеспечению свободного доступа к месту предполагаемого химинцидента в Думе. Судя по всему, им не терпится и рискнуть жизнями экспертов ОЗХО ради рекламы своих грязных информационных вбросов. Мы на поводу у авторов таких провокаций не пойдем. Свою часть работы российская сторона делает исключительно ответственно, высокопрофессионально и надежно", — добавила Захарова.

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