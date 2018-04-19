СМИ: минюст США передаст в Конгресс документы, ставшие поводом для расследования по России

Министерство юстиции согласилось предоставить республиканцам в Палате представителей затребованные ими документы по расследованию по поводу России , — говорится в сообщении. — Таким образом подведена черта под противостоянием, которое могло привести к выдвижению в адрес заместителя министра юстиции Рода Розенстайна обвинений в неуважении к Конгрессу".

На прошлой неделе председатель спецкомитета Девин Нуньес (республиканец от штата Калифорния) направил письмо на имя Розенстайна и директора ФБР Кристофера Рея с требованием предоставить ему данные сведения. Конгрессмен напомнил, что еще 24 августа 2017 года комитет затребовал у ФБР и Минюста расшифровки так называемых электронных коммуникаций, которые позволили начать расследование в отношении кампании Трампа, однако запрошенные сведения были предоставлены не полностью и спецслужбы отказались передать комитету более подробную информацию.