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СМИ: минюст США передаст в Конгресс документы, ставшие поводом для расследования по России
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СМИ: минюст США передаст в Конгресс документы, ставшие поводом для расследования по России 

ТАСС 29 минут назад
Фото: РИА Новости
НЬЮ-ЙОРК, 19 апреля. /ТАСС/. Министерство юстиции США согласилось передать членам спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса неотредактированную версию документов ФБР, которые послужили формальным поводом для начала расследования утверждений о сговоре между предвыборным штабом президента Дональда Трампа и российскими властями. Об этом сообщила в четверг в Twitter телекомпания NBC.
"Министерство юстиции согласилось предоставить республиканцам в Палате представителей затребованные ими документы по расследованию по поводу России, — говорится в сообщении. — Таким образом подведена черта под противостоянием, которое могло привести к выдвижению в адрес заместителя министра юстиции Рода Розенстайна обвинений в неуважении к Конгрессу".
На прошлой неделе председатель спецкомитета Девин Нуньес (республиканец от штата Калифорния) направил письмо на имя Розенстайна и директора ФБР Кристофера Рея с требованием предоставить ему данные сведения. Конгрессмен напомнил, что еще 24 августа 2017 года комитет затребовал у ФБР и Минюста расшифровки так называемых электронных коммуникаций, которые позволили начать расследование в отношении кампании Трампа, однако запрошенные сведения были предоставлены не полностью и спецслужбы отказались передать комитету более подробную информацию.
Ранее комитет по разведке завершил свое расследование, касавшееся предполагаемого сговора команды Трампа с Кремлем и российского вмешательства в выборы. В заключении, проект которого удалось принять благодаря республиканцам, говорилось, что никакой координации между штабом президента и Кремлем не было. Некоторые члены Республиканской партии при этом настаивают на проверке правомочности действий ФБР, которое в 2016 году вело слежку за предвыборной кампанией нынешнего главы государства.
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