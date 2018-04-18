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Россия рассказала о патенте США на «Новичок»
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Россия рассказала о патенте США на «Новичок» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Москва представила доказательства, что нервно-паралитическое вещество «Новичок» производилось и патентовалось в США. Об этом рассказал постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин, передает ТАСС.
«1 декабря 2015 года ведомство по патентам и товарным знакам США обратилось к российскому ведомству, которое занимается вопросами патентов с просьбой о проверке патентоспособности изобретения, сделанного американским научным сотрудником Рубином», — рассказал постпред на внеочередном заседании Исполнительного совета ОЗХО по инциденту в британском Солсбери.
Он представил документ, который, по его словам, «подтверждает, что в США нервно-паралитические вещества типа „Новичок“ не только производились, но и даже патентовались в качестве химоружия». «И не когда-то давно, а каких-то несколько лет тому назад: патент датирован 1 декабря 2015 года», — добавил Шульгин.
ОЗХО и Великобритании не установили страну происхождения яда, использованного для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
За неделю до этого организация подтвердила, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом.
В начале апреля сообщалось, что специалисты лаборатории Портон-Даун в Великобритании идентифицировали токсин, использованный для отравления Скрипаля, как газ семейства «Новичок». Его происхождение они не установили. Лондон обвинил в случившемся Россию, Москва отрицает все обвинения.
Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Как именно их отравили, до сих пор не выяснено. По последней версии, они подверглись воздействию «нервно-паралитического вещества в жидкой форме».
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