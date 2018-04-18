Посольство Британии призвало прекратить огонь после обстрела Донецкой фильтровальной станции

Посольство Великобритании осудило ранение сотрудников Донецкой фильтровальной станции во время обстрелов и призвало стороны конфликта на востоке Украины прекратить огонь.

Соответствующее заявление опубликовано в Twitter посольства Британии в Киеве.

«Мирное население в восточной Украине продолжает страдать от конфликта. Недопустимо, что вчера сотрудники Донецкой фильтровальной станции были ранены во время обстрелов. Великобритания призывает все стороны немедленно прекратить огонь и отозвать военных и оружие», — заявили в британской дипмиссии.

Ранее стало известно, что Донецкая фильтровальная станция приостановила работу.

17 апреля в результате обстрела пострадали пять сотрудников станции.