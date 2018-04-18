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Шульгин обвинил страны G7 в развязывании дипломатической войны с Россией
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Шульгин обвинил страны G7 в развязывании дипломатической войны с Россией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ГААГА, 18 апр — РИА Новости. Страны G7 на основе фальшивок развязали с Россией дипломатическую войну, заявил постпред России в ОЗХО Александр Шульгин.
"Хотели бы услышать от британской стороны ответы на многочисленные и конкретные вопросы Российской Федерации по инциденту в Солсбери. Кроме того, были бы признательны, если бы представители G7 могли бы нам пояснить, зачем их страны на основе фальшивок развязали с Россией дипломатическую войну?", — сказал Шульгин в среду, выступая на заседании исполнительного совета ОЗХО в штаб-квартире организации в Гааге.
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