Шульгин обвинил страны G7 в развязывании дипломатической войны с Россией

"Хотели бы услышать от британской стороны ответы на многочисленные и конкретные вопросы Российской Федерации по инциденту в Солсбери. Кроме того, были бы признательны, если бы представители G7 могли бы нам пояснить, зачем их страны на основе фальшивок развязали с Россией дипломатическую войну?", — сказал Шульгин в среду, выступая на заседании исполнительного совета ОЗХО в штаб-квартире организации в Гааге.