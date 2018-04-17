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МИД России прокомментировал сообщения о работе экспертов ОЗХО в Сирии
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МИД России прокомментировал сообщения о работе экспертов ОЗХО в Сирии 

Газета.Ru 22 часа назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения СМИ о том, что Россия и Сирия блокируют работу экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в городе Дума. Комментарий опубликован на сайте МИДа.
"Развернутая в западных СМИ дезинформационная кампания, что якобы Россия и Сирия «препятствуют» въезду международных инспекторов в Думу, выглядит по меньшей мере нечистоплотно. Хотела бы напомнить, что Россия не может блокировать работу МУФС просто по определению. Ведь именно Россия поддержала просьбу правительства Сирии в адрес Генерального директора Технического секретариата ОЗХО о направлении экспертов ОЗХО в Думу", — отметила Захарова.
Она также выразила уверенность в том, что весь мир заинтересован в беспрепятственной проверке ОЗХО на территории Сирии с целью выяснить, применялось ли в Думе химическое оружие. Кроме того, по словам представителя МИДа, свою часть работы в этой ситуации российская сторона выполняет «исключительно ответственно, высокопрофессионально и надежно».
Ранее сообщалось, что эксперты ОЗХО прибыли в Сирию.
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