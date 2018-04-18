В Госдепе рассказали о политике США в отношении Турции

"Наша цель — чтобы Турция была более активным союзником в поддержке женевского процесса, разгрома ИГ* и продолжительной стабилизации (ситуации) в Сирии, а также долгосрочным препятствием для расширения (влияния) России и Ирана", — заявил Митчелл, отметив, что этот подход прописан в опубликованных ранее Стратегиях США по национальной безопасности и обороне.

"Что касается Сирии, мы ведем интенсивные обсуждения на высоком уровне между различными ведомствами, касающиеся как законных опасений Турции в отношении своей безопасности, так и нацеленные на то, чтобы избежать случайных столкновений между нашими силами", — сказал он.

По словам помощника госсекретаря, политика США в отношении Турции заключается в «сохранении тесного взаимодействия с ясным посылом о том, что США будет активно защищать свои интересы».

*Террористическая организация, запрещенная в России.