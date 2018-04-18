В Госдепе рассказали о политике США в отношении Турции 

ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. Цель США — вовлечь Турцию в поддержку женевского процесса, борьбу с террористической группировкой «Исламское государство»* (ИГ, запрещена в РФ) и противодействие расширению влияния Ирана и России в Сирии, заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей американского конгресса помощник госсекретаря Уэсс Митчелл.
"Наша цель — чтобы Турция была более активным союзником в поддержке женевского процесса, разгрома ИГ* и продолжительной стабилизации (ситуации) в Сирии, а также долгосрочным препятствием для расширения (влияния) России и Ирана", — заявил Митчелл, отметив, что этот подход прописан в опубликованных ранее Стратегиях США по национальной безопасности и обороне.
"Что касается Сирии, мы ведем интенсивные обсуждения на высоком уровне между различными ведомствами, касающиеся как законных опасений Турции в отношении своей безопасности, так и нацеленные на то, чтобы избежать случайных столкновений между нашими силами", — сказал он.
По словам помощника госсекретаря, политика США в отношении Турции заключается в «сохранении тесного взаимодействия с ясным посылом о том, что США будет активно защищать свои интересы».
*Террористическая организация, запрещенная в России.