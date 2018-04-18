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Шульгин: Лондон не сможет представить реальных доказательств своей версии по делу Скрипаля
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Шульгин: Лондон не сможет представить реальных доказательств своей версии по делу Скрипаля 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 18 апреля. Постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин убежден, что Лондон не сможет представить реальных доказательств своей версии по делу Скрипаля.
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