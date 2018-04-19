Ещё
Отец мальчика из видео «Белых касок» готов свидетельствовать, что в Думе не было химатаки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отец мальчика из видео «Белых касок» готов свидетельствовать, что в Думе не было химатаки 

ТАСС 53 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
ДУМА /Восточная Гута, Сирия/, 19 апреля. /ТАСС/. Отец сирийского мальчика, задействованного в видео НПО «Белые каски» о применении правительственными войсками этой страны химоружия, готов дать показания любым международным организациям, что применения химоружия в сирийском городе Дума не было. Об этом в четверг сообщил журналистам сам отец мальчика — Омар Диаб.
"Никаких следов поражения химоружия у моего сына не было, он был немного напуган, но здоров. Я и моя семья готова свидетельствовать в любой точке мира, хоть в Женеве, хоть в Нью-Йорке, что не было никакого применения химического оружия", — сказал мужчина.
11-летний сын Диаба ранее рассказал телеканалу «Россия 24», что боевики из исламистской организации «Джейш аль— Ислам» дали мальчику за участие в съемках финики и печенье.
Ранее постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что российские специалисты, проводившие проверку сообщений о применении химоружия в сирийском городе Дума, нашли участников видеосъемок, показанных в качестве свидетелей химатаки. Россия намерена привезти на встречу ОЗХО тех, кто участвовал в подготовке провокаций в Сирии, подчеркнул дипломат.
7 апреля в Думе, по утверждению НПО «Белые каски», было применено химическое оружие. Об этой организации в Минобороны РФ сообщили, что она не является достоверным источником информации. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия.
14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии в ответ на предположительное применение сирийскими правительственными войсками химического оружия в Думе.
ТАСС: последние новости
РПЦ надеется, что патриарх Константинополя не поддержит "независимую церковь" на Украине Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ Песков: критика РФ в адрес США звучит не по указанию, а из-за их недружественной политики
Комментарии  Ещё 38 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии122
В Москве загорелся ТЦ32
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть18
У французских истребителей возникли проблемы при ударе по Сирии92
РФ потребовала от США компенсаций93
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
01:14
На Воробьевых горах завершается строительство канатной дороги
Новости Москвы
04:18
Путин поручил привлечь в вузы лучших ученых
Политика
04:06
В деле о наследстве Евстигнеева поставлена точка
Шоу-бизнес
10:14
Радиоточкам нашли новое применение
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение