Отец мальчика из видео «Белых касок» готов свидетельствовать, что в Думе не было химатаки 

ДУМА /Восточная Гута, Сирия/, 19 апреля. /ТАСС/. Отец сирийского мальчика, задействованного в видео НПО «Белые каски» о применении правительственными войсками этой страны химоружия, готов дать показания любым международным организациям, что применения химоружия в сирийском городе Дума не было. Об этом в четверг сообщил журналистам сам отец мальчика — Омар Диаб.
"Никаких следов поражения химоружия у моего сына не было, он был немного напуган, но здоров. Я и моя семья готова свидетельствовать в любой точке мира, хоть в Женеве, хоть в Нью-Йорке, что не было никакого применения химического оружия", — сказал мужчина.
11-летний сын Диаба ранее рассказал телеканалу «Россия 24», что боевики из исламистской организации «Джейш аль— Ислам» дали мальчику за участие в съемках финики и печенье.
Ранее постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что российские специалисты, проводившие проверку сообщений о применении химоружия в сирийском городе Дума, нашли участников видеосъемок, показанных в качестве свидетелей химатаки. Россия намерена привезти на встречу ОЗХО тех, кто участвовал в подготовке провокаций в Сирии, подчеркнул дипломат.
7 апреля в Думе, по утверждению НПО «Белые каски», было применено химическое оружие. Об этой организации в Минобороны РФ сообщили, что она не является достоверным источником информации. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия.
14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии в ответ на предположительное применение сирийскими правительственными войсками химического оружия в Думе.