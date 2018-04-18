Горбачёв прокомментировал смерть Барбары Буш

Послание опубликовано на сайте «Горбачёв-фонда».

Горбачёв отметил, что глубоко опечален кончиной Барбары Буш.

По его словам, бывшая первая леди США «много сделала для того, чтобы между нами возникли доверие и дружба».

Он заявил, что Барбара Буш хорошо понимала значение того, что делали США и СССР для преодоления тяжёлого наследия холодной войны, и верила, что мир может стать лучше.

«Большое впечатление на нас производило её отношение к людям, приверженность не на словах, а на деле общечеловеческим ценностям мира, добра, семьи. Выражаю тебе, Джордж, и всем вам мои глубокие соболезнования», — отметил Горбачёв.

Ранее стало известно, что Барбара Буш скончалась на 93-м году жизни.