Госдеп пригрозил применить силу против России

США не стремятся к конфронтации с Россией в Сирии, но готовы при необходимости применить силу «для защиты себя». Такое заявление сделал помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл, передает РИА «Новости».
Митчелл заявил, что «российские наемники» пытались атаковать позиции американских военных в Сирии, что вкупе с поддержкой Москвой режима Башара Асада значительно повышает риск конфронтации с Западом.
«США не стремятся к конфронтации, но в случае необходимости готовы применить силу», — говорится в письменных показаниях Митчелла перед международным комитетом Палаты представителей США по вопросам политики США на Ближнем Востоке.
Он отметил, что США выполнили все необходимые условия «по избежанию спирали эскалации» с Россией.
«Мы поддерживали каналы по предотвращению инцидентов, чтобы избежать столкновений во все более перегруженном и сложном боевом пространстве. Эти усилия помогают свести к минимуму риск просчета, непонимания или случайного столкновения», — сказал Митчелл.