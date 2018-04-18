Госдеп пригрозил применить силу против России в Сирии

Митчелл заявил, что «российские наемники» пытались атаковать позиции американских военных в Сирии, что вкупе с поддержкой Москвой режима Башара Асада значительно повышает риск конфронтации с Западом.

«США не стремятся к конфронтации, но в случае необходимости готовы применить силу», — говорится в письменных показаниях Митчелла перед международным комитетом Палаты представителей США по вопросам политики США на Ближнем Востоке.

Он отметил, что США выполнили все необходимые условия «по избежанию спирали эскалации» с Россией.