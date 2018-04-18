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Богданов обсудил с послом Египта ситуацию в Сирии
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Богданов обсудил с послом Египта ситуацию в Сирии 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Египта в РФ Ихабом Насром сирийскую проблематику и вопросы палестино-израильского урегулирования, сообщает МИД РФ.
"В ходе беседы был проведен доверительный обмен мнениями по складывающейся ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в том числе с учетом результатов прошедшего 15 апреля в Дахране (Саудовская Аравия) очередного саммита Лиги арабских государств с упором на сирийскую проблематику и вопросы палестино-израильского урегулирования", — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Отмечается, что участники встречи также обсудили тему дальнейшего наращивания российско-египетского многопланового сотрудничества.
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