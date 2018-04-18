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Россия предложила внести изменения в Конвенцию о запрете химоружия
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Россия предложила внести изменения в Конвенцию о запрете химоружия 

Аргументы и Факты 2 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
Участники делегации из РФ заявили о необходимости учесть научные публикации по токсичным веществам, появившиеся за последние 20 лет  Россия предложила внести изменения в приложение к Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), где приводятся списки химикатов, сообщает ТАСС со ссылкой на российскую делегацию в ОЗХО.
Ее представители выступили на внеочередном заседании Исполнительного совета организации, посвященном делу экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Представители РФ заявили, что изменения необходимы, учитывая появление в последние 20 лет большого количества научных публикаций по токсичным веществам, которые «представляют угрозу целям конвенции».
Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в начале марта в британском Солсбери, после чего некоторое время провели в коме. Лондон обвинил Москву в причастности к инциденту, российские власти категорически отвергли эти обвинения.
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