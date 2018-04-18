Россия предложила внести изменения в Конвенцию о запрете химоружия

Участники делегации из РФ заявили о необходимости учесть научные публикации по токсичным веществам, появившиеся за последние 20 лет Россия предложила внести изменения в приложение к Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), где приводятся списки химикатов, сообщает ТАСС со ссылкой на российскую делегацию в ОЗХО

Сергея Скрипаля. Ее представители выступили на внеочередном заседании Исполнительного совета организации, посвященном делу экс-сотрудника ГРУ

Представители РФ заявили, что изменения необходимы, учитывая появление в последние 20 лет большого количества научных публикаций по токсичным веществам, которые «представляют угрозу целям конвенции».