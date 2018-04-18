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В РФ назвали позором письмо моряков Порошенко
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Сенатор Куликов назвал позором письмо украинских моряков Порошенко 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: © AFP 2018 / Genya Savilov
Член Совета Федерации, вице-адмирал Валерий Куликов назвал позором обращение офицеров Военно-морских сил Украины к президенту Петру Порошенко, в котором они просят дать им жилье и грозятся вернуться в Крым.
Ранее группа офицеров ВМС Украины, покинувших в 2014 году Крым, обратилась к президенту Порошенко с просьбой дать им жилье взамен оставленного на полуострове. Военные Украины отметили, что отсутствие жилья подталкивает их после увольнения в запас возвращаться в Крым и принимать российское гражданство для решения квартирного вопроса.
"Более циничного документа, растаптывающего честь и достоинство офицера, я не встречал. Эти люди покрывают несмываемым позором свою страну, ее вооруженные силы. Неоднократно назвать в письме крымчан оккупантами, хвалиться участием в АТО и тут же выражать готовность перебежать в Крым и Севастополь, принять другое гражданство не ради идеи, а ради квартир…" — сказал РИА Новости Куликов.
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Сенатор, который ранее командовал флагманом Черноморского флота — крейсером "Москва", занимал должность заместителя командующего ЧФ РФ, считает такое поведение украинских офицеров недостойным.
"Ничего другого, как вспомнить известного литературного персонажа, за бочку варенья и ящик печенья торговавшего Родиной, в этой связи не приходится. В этой связи еще раз тысячу раз прав наш президент, верховный главнокомандующий ВС РФ — таких людей, таких офицеров, как наш летчик гвардии майор Роман Филиппов (Герой России, погиб в Сирии — ред.), у них не будет никогда", — добавил Куликов.
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