В РФ назвали позором письмо моряков Порошенко

Сенатор Куликов назвал позором письмо украинских моряков Порошенко

Ранее группа офицеров ВМС Украины, покинувших в 2014 году Крым, обратилась к президенту Порошенко с просьбой дать им жилье взамен оставленного на полуострове. Военные Украины отметили, что отсутствие жилья подталкивает их после увольнения в запас возвращаться в Крым и принимать российское гражданство для решения квартирного вопроса.

"Более циничного документа, растаптывающего честь и достоинство офицера, я не встречал. Эти люди покрывают несмываемым позором свою страну, ее вооруженные силы. Неоднократно назвать в письме крымчан оккупантами, хвалиться участием в АТО и тут же выражать готовность перебежать в Крым и Севастополь, принять другое гражданство не ради идеи, а ради квартир…" — сказал РИА Новости Куликов.

Сенатор, который ранее командовал флагманом Черноморского флота — крейсером "Москва", занимал должность заместителя командующего ЧФ РФ , считает такое поведение украинских офицеров недостойным.