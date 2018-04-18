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Песков: критика РФ в адрес США звучит не по указанию
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Песков: критика РФ в адрес США звучит не по указанию, а из-за их недружественной политики 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Критика в адрес США со стороны официальных представителей России связана не с соответствующими указаниями из Кремля, а продиктована "глубоко недружественной политикой" Вашингтона по отношению к Москве.
Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать сообщение агентства Bloomberg о якобы имеющем место указании из Кремля сократить антиамериканскую риторику в надежде на восстановление отношений двух стран.
"США [российские официальные лица] не ругают, а критикуют", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, действительно ли существует установка не ругать Вашингтон.
"И не по указанию, а на фоне глубоко недружественной политики в наш адрес", — пояснил он.
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