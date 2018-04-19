Кремль: агрессивные проявления в адрес России продолжаются

Он отметил, что такие проявления нельзя исключать и в будущем, учитывая фактор непредсказуемости.

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