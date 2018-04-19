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Кремль: агрессивные проявления в адрес России продолжаются
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Кремль: агрессивные проявления в адрес России продолжаются 

RT на русском 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что недружественные и агрессивные проявления в адрес России продолжаются, и это реальность, в которой приходится работать.
«Я бы не стал говорить про бурю. Скажем так, недружественные, можно даже сказать агрессивные проявления в адрес России продолжаются. Вы знаете, что из разных столиц, особенно из Вашингтона, звучат разные заявления», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, говорит ли решение США отложить введение новых санкций и однократность удара по Сирии о том, что «буря обошла стороной Россию».
Он отметил, что такие проявления нельзя исключать и в будущем, учитывая фактор непредсказуемости.
«Для нас это реальность, в которой мы работаем, исходя прежде всего из собственных интересов», — добавил Песков.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США намерены ввести новые санкции в отношении России тогда, когда Вашингтон сочтёт, что Москва этого действительно заслужила.
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