Канцлер Австрии повторил призыв избежать эскалации между РФ и США из-за Сирии 

ВЕНА, 18 апреля. /ТАСС/. Сирийский конфликт невозможно решить военным путем, необходимо сделать все возможное, чтобы избежать эскалации ситуации между Россией и США. Об этом заявил в среду в своем Twitter канцлер Австрии Себастьян Курц.
"Я провел беседу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Мы едины во мнении, что у сирийского конфликта нет военного решения. Мы должны сделать все возможное для избежания дальнейшей эскалации между США и Россией, а также содействовать прогрессу дипломатического урегулирования", — сказал он по итогам заседания правительства Австрии.
Курц добавил, что у Австрии есть многолетняя традиция выполнять роль по налаживанию мостов, и в очередной раз предложил Австрию как место проведения переговоров по Сирии. При этом канцлер напомнил, что он и глава МИД Карин Кнайсль на регулярной основе предлагают свои посреднические услуги в деле урегулирования сирийского конфликта. «Мы делаем все, чтобы поддержать усилия по поиску политического решения конфликта в Сирии и всегда готовы предоставить Австрию для проведения переговоров», — заключил канцлер.