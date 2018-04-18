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Сотрудники ОЗХО попали под обстрел в сирийском городе Дума
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Сотрудники ОЗХО попали под обстрел в сирийском городе Дума 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Амител
Сотрудники службы безопасности Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), находящиеся в сирийском городе Дума, где эксперты этой организации должны расследовать обстоятельства предполагаемой химатаки, попали под обстрел, который вели неизвестные.
Об этом 18 апреля сообщает агентство Reuters со ссылкой на гендиректора ОЗХО Ахмета Узюмджу, который заявил о факте нападения на закрытом совещании, посвященном «делу Скрипалей».
Из-за нападения пришлось отложить прибытие специалистов ОЗХО.
Ранее постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что эксперты могут прибыть в Думу 18 апреля.
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