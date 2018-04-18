Россия заявила о намеренном введении Скрипалей в кому

Сергея и Юлию Скрипаль могли ввести в искусственную кому, чтобы повлиять на ход расследования инцидента в Солсбери, говорится в документе, представленном российской делегацией в ходе внеочередного заседания Исполнительного совета Организации по запрещению химоружия ( ОЗХО ).

«Власти Великобритании без проведения какого-либо расследования заранее обвинили Россию . Для того, чтобы российские специалисты не могли получить доступ к Сергею и Юлии Скрипаль, британские медработники, как мы понимаем, ввели отца и дочь Скрипалей в искусственную кому, что сделало возможным сбор биохимических образцов и манипулирование состоянием их здоровья без консультаций с ними», — говорится в документе, передает ТАСС

Ранее в среду представитель Великобритании в Организации по запрещению химического оружия Питер Уилсон заявил, что результаты исследований ОЗХО по отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля подтвердили результаты анализов британских экспертов.

Внеочередное заседание Исполнительного совета ОЗХО проводится по инициативе британской стороны, а его основной целью заявлено обсуждение доклада ОЗХО, который подготовлен по результатам анализа образцов, собранных инспекторами организации в Великобритании. Пока неясно, планирует ли Лондон вынести на голосование какой-либо документ.

12 апреля ОЗХО подтвердила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим «высокопробным веществом» (с низким содержанием примесей).

Организация подчеркнула, что определить происхождение вещества невозможно, в докладе не упоминается название «Новичок». Тем не менее, Британия интерпретировала заключение ОЗХО в свою пользу.