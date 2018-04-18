Ещё
Россия заявила о намеренном введении Скрипалей в кому
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия заявила о намеренном введении Скрипалей в кому 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Сергея и Юлию Скрипаль могли ввести в искусственную кому, чтобы повлиять на ход расследования инцидента в Солсбери, говорится в документе, представленном российской делегацией в ходе внеочередного заседания Исполнительного совета Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).
«Власти Великобритании без проведения какого-либо расследования заранее обвинили Россию. Для того, чтобы российские специалисты не могли получить доступ к Сергею и Юлии Скрипаль, британские медработники, как мы понимаем, ввели отца и дочь Скрипалей в искусственную кому, что сделало возможным сбор биохимических образцов и манипулирование состоянием их здоровья без консультаций с ними», — говорится в документе, передает ТАСС.
Ранее в среду представитель Великобритании в Организации по запрещению химического оружия Питер Уилсон заявил, что результаты исследований ОЗХО по отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля подтвердили результаты анализов британских экспертов.
Внеочередное заседание Исполнительного совета ОЗХО проводится по инициативе британской стороны, а его основной целью заявлено обсуждение доклада ОЗХО, который подготовлен по результатам анализа образцов, собранных инспекторами организации в Великобритании. Пока неясно, планирует ли Лондон вынести на голосование какой-либо документ.
12 апреля ОЗХО подтвердила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим «высокопробным веществом» (с низким содержанием примесей).
Организация подчеркнула, что определить происхождение вещества невозможно, в докладе не упоминается название «Новичок». Тем не менее, Британия интерпретировала заключение ОЗХО в свою пользу.
14 апреля глава МИД России Сергей Лавров со ссылкой на результаты исследования швейцарского центра заявил, что клиническая картина отравления больше соответствует отравлению веществом BZ. Это вещество было на вооружении в США и Британии. В России оно никогда не производилось.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Совфед подготовит поправки к проекту о санкциях против США Песков прокомментировал план Авакова по возвращению Донбасса Сын Че Гевары назвал Крым частью России
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД обратился к россиянам с предупреждением93
Решена судьба российских банков в SWIFT183
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США306
Найдена «подлодка Гитлера»2
Сирийская армия показала российский «Стрелец»11
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение