Ещё
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сын Че Гевары назвал Крым русским 

РИА Новости 1 час назад
Эрнесто Гевара, сын латиноамериканского революционера Эрнесто Че Гевары, заявил, что на Кубе Крым воспринимают как территорию России.
"У нас есть информация. Мы знаем, что Крым русский, что Крым — это Россия", — сказал Гевара журналистам, отвечая на вопрос, каким кубинцы воспринимают Крым: территорией России или спорной.
Гевара подчеркнул, что для Кубы Россия и Украина являются странами бывшего социалистического лагеря.
"Я не буду давать никакого своего личного частного мнения, потому что я считаю, что мы не имеем право комментировать внутренние дела вашей страны. Россия должна свои конфликты и проблемы улаживать сама. Мы не можем давать никаких советов, а можем только относиться с уважением. Мы уверены, что вы эти проблемы и конфликты решите так, как должно быть", — сказал Гевара.
Эрнесто Гевара открыл в Симферополе в среду выставку архивных фотодокументов, посвященную его отцу.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении республики Крым и Севастополя в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
РИА Новости: последние новости
Матвиенко рассказала подробности об ответных мерах на санкции США Проблемы Донбасса можно решить лишь путем Минских соглашений, заявил Песков Сенатор Куликов назвал позором письмо украинских моряков Порошенко
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД обратился к россиянам с предупреждением86
Решена судьба российских банков в SWIFT183
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США305
Найдена «подлодка Гитлера»2
Сирийская армия показала российский «Стрелец»11
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение