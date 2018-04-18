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Британский регулятор Ofcom связал новые претензии к RT с «делом Скрипаля»
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Британский регулятор Ofcom связал новые претензии к RT с «делом Скрипаля» 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. БРИТАНСКИЙ МЕДИАРЕГУЛЯТОР OFCOM УВЯЗАЛ НОВЫЕ ПРЕТЕНЗИИ К РАБОТЕ RT С ИНЦИДЕНТОМ В СОЛСБЕРИ
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