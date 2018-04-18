В Кремле рассказали о разговоре Путина и канцлера Австрии

Президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц провели телефонный разговор, обсудив в том числе ситуацию в Сирии . Об этом заявили в пресс-службе Кремля «Обсуждалась обострившаяся в результате ракетных ударов США и их союзников ситуация в Сирии», — говорится в сообщении. Стороны указали на необходимость оказания гуманитарной помощи населению Сирии и отметили готовность содействовать возобновлению межсирийских переговоров под эгидой ООН Подчёркивается, что Курц и Путин затронули вопросы реализации договорённостей, которые были достигнуты в ходе переговоров в Москве в феврале 2018 года. Также была обсуждена подготовка к исполняющемуся в этом году 50-летию начала поставок природного газа из России в Австрию. Ранее Курц рассказал, что провёл беседу с Путиным, во время которой затронул ситуацию в Сирии.