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В Кремле рассказали о разговоре Путина и канцлера Австрии
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В Кремле рассказали о разговоре Путина и канцлера Австрии 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц провели телефонный разговор, обсудив в том числе ситуацию в Сирии. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.
«Обсуждалась обострившаяся в результате ракетных ударов США и их союзников ситуация в Сирии», — говорится в сообщении.
Стороны указали на необходимость оказания гуманитарной помощи населению Сирии и отметили готовность содействовать возобновлению межсирийских переговоров под эгидой ООН.
Подчёркивается, что Курц и Путин затронули вопросы реализации договорённостей, которые были достигнуты в ходе переговоров в Москве в феврале 2018 года.
Также была обсуждена подготовка к исполняющемуся в этом году 50-летию начала поставок природного газа из России в Австрию.
Ранее Курц рассказал, что провёл беседу с Путиным, во время которой затронул ситуацию в Сирии.
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