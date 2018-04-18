Левые силы проведут праймериз в Москве

Левые силы проведут праймериз для определения кандидата в мэры Москвы

Праймериз левых сил для определения кандидата на пост мэра Москвы стартует в четверг 19 апреля, сообщил координатор движения "Левый Фронт" Сергей Удальцов на пресс-конференции.

"Кандидатом в мэры Москвы от левых патриотических сил должен быть тот, кто в ходе праймериз получит серьезную поддержку наших сторонников… Мы стартуем первыми, уже завтра, 19 апреля, начнется голосование", — сказал Удальцов.

Голосование продлится в течение месяца и пройдет в один тур.