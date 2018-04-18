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Левые силы проведут праймериз в Москве
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Левые силы проведут праймериз для определения кандидата в мэры Москвы 

РИА Новости 2 часа назад
Праймериз левых сил для определения кандидата на пост мэра Москвы стартует в четверг 19 апреля, сообщил координатор движения "Левый Фронт" Сергей Удальцов на пресс-конференции.
"Кандидатом в мэры Москвы от левых патриотических сил должен быть тот, кто в ходе праймериз получит серьезную поддержку наших сторонников… Мы стартуем первыми, уже завтра, 19 апреля, начнется голосование", — сказал Удальцов.
Голосование продлится в течение месяца и пройдет в один тур.
В первичном списке, по его словам, будут представители от КПРФ и "Левого фронта", среди них Максим Шевченко, депутат от КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин, депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово Павел Тарасов, депутаты от КПРФ Валерий Рашкин, Денис Парфенов, а также Вадим Кумин и Евгений Балашов.
Выборные кампании различных уровней пройдут в РФ в единый день голосования — второе воскресенье сентября, в том числе будут выбирать мэра Москвы.
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