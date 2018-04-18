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В Кремле следят за ситуацией в Армении
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Песков: Москва надеется, что ситуация в Армении будет развиваться в рамках закона 

ТАСС 2 часа назад
Россия надеется, что ситуация в Армении будет развиваться в рамках закона. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Москве за протестами в Ереване.
Представитель Кремля напомнил, что во вторник президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в связи с избранием Сержа Саргсяна премьер-министром Армении, позднее состоялся их телефонный разговор.
"Мы наблюдаем за тем, что происходит в Армении, и главное, надеемся, чтобы все проходило в рамках законности", — сказал Песков.
Радикальная оппозиция Армении с 13 апреля начала массовые акции протеста против кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны. Несмотря на демонстрации, 17 апреля Саргсян был избран парламентом Армении главой правительства. Лидер оппозиции, депутат парламента Никол Пашинян во вторник заявил, что начинает "бархатную революцию".
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