В Кремле следят за ситуацией в Армении

Россия надеется, что ситуация в Армении будет развиваться в рамках закона. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Москве за протестами в Ереване.
Представитель Кремля напомнил, что во вторник президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в связи с избранием Сержа Саргсяна премьер-министром Армении, позднее состоялся их телефонный разговор.
"Мы наблюдаем за тем, что происходит в Армении, и главное, надеемся, чтобы все проходило в рамках законности", — сказал Песков.
Радикальная оппозиция Армении с 13 апреля начала массовые акции протеста против кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны. Несмотря на демонстрации, 17 апреля Саргсян был избран парламентом Армении главой правительства. Лидер оппозиции, депутат парламента Никол Пашинян во вторник заявил, что начинает "бархатную революцию".