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ОЗХО: вещество BZ не обнаружили в пробах по делу Скрипаля
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ОЗХО: вещество BZ не обнаружили в пробах по делу Скрипаля 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Эксперты не обнаружили вещество BZ в образцах проб, которые были взяты на месте отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, заявил руководитель лаборатории организации и команды специалистов, которая была развернута в Великобритании, Марк-Майкл Блюм, передает РИА «Новости».
"Вещество BZ, которое упоминается в публичных заявлениях, широко известное как 3Q, содержится в контрольной выборке, подготовленной лабораторией ОЗХО в соответствии с существующими процедурами. Она не имеет ничего общего с образцами, собранными специалистами ОЗХО в Солсбери", — сказал Блюм.
Об этом он рассказал в ходе своего выступления на заседании исполнительного совета организации.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия ждет ответа ОЗХО об отравляющем веществе BZ.
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