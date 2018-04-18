ОЗХО: вещество BZ не обнаружили в пробах по делу Скрипаля

Эксперты не обнаружили вещество BZ в образцах проб, которые были взяты на месте отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, заявил руководитель лаборатории организации и команды специалистов, которая была развернута в Великобритании , Марк-Майкл Блюм, передает РИА «Новости» "Вещество BZ, которое упоминается в публичных заявлениях, широко известное как 3Q, содержится в контрольной выборке, подготовленной лабораторией ОЗХО в соответствии с существующими процедурами. Она не имеет ничего общего с образцами, собранными специалистами ОЗХО в Солсбери", — сказал Блюм. Об этом он рассказал в ходе своего выступления на заседании исполнительного совета организации. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия ждет ответа ОЗХО об отравляющем веществе BZ.