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Туск призвал РФ и Иран прекратить «играть в игры» в Сирии и поддержать переговоры ООН
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Туск призвал РФ и Иран прекратить «играть в игры» в Сирии и поддержать переговоры ООН 

ТАСС 41 минуту назад
ПАРИЖ, 18 апреля. /ТАСС/. Россия и Иран должны прекратить «играть в игры» в Сирии и включиться в переговорный процесс о мирном урегулировании сирийского конфликта под эгидой ООН. С таким заявлением выступил в среду председатель Европейского совета Дональд Туск, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.
"Срочно необходимо, чтобы все стороны в Сирии включились в политический процесс во главе с ООН, дабы положить конец этой трагедии. Прежде всего Россия и Иран должны перестать играть в игры и серьезно включиться в поиски ответственного и мирного решения", — заявил глава Евросовета.
Кроме того Туск в очередной раз заявил о поддержке Евросоюзом удара по Сирии, нанесенного в ночь на 14 апреля силами Франции, Великобритании и США. «Говоря о России, я должен упомянуть воздушные удары, проведенные на прошлых выходных Францией, Соединенным Королевством и Соединенными Штатами по объектам, связанным с сирийским химическим оружием. Применение химического оружия где-либо в мире не может становиться нормой, ни оставаться без последствий. Авиаудары были необходимы и пропорциональны для предотвращения дальнейшего использования химического оружия сирийским режимом для убийства собственного народа», — утверждал он.
Усилия Брюсселя
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини сообщила, что Евросоюз желает активизировать свое участие в поиске политического решения для Сирии. В частности она объявила, что на конференции по сирийскому урегулированию, которую ЕС совместно с ООН проведет с 24 по 25 апреля в Брюсселе, участие примут «более 80 делегаций», включая представителей сирийского гражданского общества.
По ее словам, Брюссель желает «свести за столом переговоров всех, включая и тех, у кого есть рычаги влияния на сирийский режим — до сих пор они серьезно не включались в политические переговоры в Женеве». При этом Могерини подчеркнула, что ЕС считает Женевский переговорный процесс под эгидой ООН «единственным путем, который может привести к мирной, единой, независимой и подлинно демократической Сирии».
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