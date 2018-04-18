Истеричное выступление Эммануэля Макрона перед Европарламентом опубликовали в Сети

Анкарой и Тегераном. Эммануэль Макрон истерично повышал голос во время выступления, заикался, потирал руки и даже снял часы. Он заявил, что Франция намерена восстанавливать Сирию вместе с Россией Ираном и продолжит работу с Москвой

Если мы хотим привести Сирию к миру, мы должны иметь возможность говорить с Россией. Россия будет играть большую роль в преодолении конфликтов и разногласий

— Ангела Меркель.

Она добавила, что «нам просто необходимо поддерживать открытый диалог».