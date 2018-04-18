Истеричное выступление Эммануэля Макрона перед Европарламентом опубликовали в Сети 

После авиаударов по Сирии президент Франции выступил перед Европарламентом. Поведение Эммануэля Макрона, который вел себя как школьник, выдавало его волнение и нервозность. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
Эммануэль Макрон истерично повышал голос во время выступления, заикался, потирал руки и даже снял часы. Он заявил, что Франция намерена восстанавливать Сирию вместе с Россией и Ираном и продолжит работу с Москвой, Анкарой и Тегераном.
Премьер-министр Великобритании также вела себя довольно неуверенно в британском парламенте. Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин обвинил Терезу Мэй в том, что она самостоятельно приняла решение и проигнорировала мнение законодателей.
Канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с Владимиром Путиным заявила о желании искать совместное решение вопросов, связанных с сирийским конфликтом.
Если мы хотим привести Сирию к миру, мы должны иметь возможность говорить с Россией. Россия будет играть большую роль в преодолении конфликтов и разногласий
— Ангела Меркель.
Она добавила, что «нам просто необходимо поддерживать открытый диалог».