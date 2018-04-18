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Постпред России в ОЗХО назвал условие признания выводов по «делу Скрипаля»
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Постпред России в ОЗХО назвал условие признания выводов по «делу Скрипаля» 

РИА Новости 19 часов назад
Фото: РИА Новости
ГААГА, 18 апр — РИА Новости. Россия не признает никаких выводов в отношении «дела Скрипалей» до тех пор, пока российским экспертам не обеспечат доступ к пострадавшим и к материалам экспертизы ОЗХО, заявил постпред России в ОЗХО Александр Шульгин.
"Подчеркиваем: Россия не примет на веру никаких выводов в отношении «дела Скрипалей» до тех пор, пока не будет выполнено простое условие: российским экспертам обеспечат доступ к пострадавшим, а также к упомянутым материалам экспертизы ОЗХО и всему объему имеющейся в распоряжении Лондона реальной информации по этому инциденту", — сказал Шульгин, выступая на заседании исполнительного совета ОЗХО в штаб-квартире организации в Гааге.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
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