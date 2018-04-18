Постпред России в ОЗХО назвал условие признания выводов по «делу Скрипаля»

"Подчеркиваем: Россия не примет на веру никаких выводов в отношении «дела Скрипалей» до тех пор, пока не будет выполнено простое условие: российским экспертам обеспечат доступ к пострадавшим, а также к упомянутым материалам экспертизы ОЗХО и всему объему имеющейся в распоряжении Лондона реальной информации по этому инциденту", — сказал Шульгин, выступая на заседании исполнительного совета ОЗХО в штаб-квартире организации в Гааге.