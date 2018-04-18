Косачев: на справедливые выводы ОЗХО по Думе надежды больше, чем по делу Скрипалей

"Сегодня Совету Безопасности будет представлен отчет ОЗХО по делу Скрипалей, но на него надежды уже мало. В этом случае экспертиза изначально была организована непрозрачно и предвзято. Сегодня начинают работать эксперты ОЗХО в городе Дума. Здесь надежд больше", — сказал Косачев.