Россия добивается того, чтобы миссия ОЗХО приехала в Думу, заявил Лавров

"Мы добиваемся того, чтобы все-таки эта миссия состоялась", — сказал Лавров.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. Москва призвала расследовать инцидент силами Организации по запрещению химического оружия. Миссия по установлению фактов прибыла в Сирию, однако до сих пор не может приступить к работе по соображениям безопасности.

"Я очень надеюсь, что профессионализм возьмет верх. Мы готовы были с самого начала вести профессиональный разговор и с ОЗХО, и со всеми нашими западными коллегами. Я упоминал, что на ранней стадии нынешнего противостояния на химической почве, и французы, и американцы интересовались, нельзя ли им направить своих экспертов вместе с нашими, чтобы посмотреть наряду с экспертами ОЗХО, что же там все-таки произошло. Ну, и когда мы сказали, что мы готовы, и сирийское правительство будет готово поддержать, вместо того, чтобы реализовать эту договоренность, были нанесены удары", — подчеркнул глава МИД РФ.

"Так что посмотрим. Мы ждем честности, конечно же, от экспертов — и в случае с Сирией, и в случае с Солсбери. Там расследование тоже продолжается", — добавил Лавров.

США , Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили более ста ракет, 71 из которых сбили сирийские ПВО. В результате ударов никто не погиб, разрушения на земле также оказались минимальны. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.

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