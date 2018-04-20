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Посол России прокомментировал работу миссии ОЗХО по «делу Скрипалей»
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Посол России прокомментировал работу миссии ОЗХО по «делу Скрипалей» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ЭКСПЕРТЫ ОЗХО РАБОТАЛИ В БРИТАНИИ ПО ДЕЛУ СКРИПАЛЕЙ НЕ В СООТВЕТСТВИИ С КОНВЕНЦИЕЙ ПО ХИМОРУЖИЮ, ЭТО ГОВОРИТ О НЕДОСТАТОЧНОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ — ПОСОЛ РФ
РИА Новости: последние новости
Посольство требует доказать, что Скрипаль "согласна с происходящим с ней" Источник: ЕС не известно, кто возглавит делегацию США на встрече по Сирии РФ недовольна взаимодействием с Британией по гибели Глушкова, заявил посол
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