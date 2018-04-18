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Миссия ОЗХО приедет в Думу после разрешения экспертов ООН по безопасности
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Миссия ОЗХО приедет в Думу после разрешения экспертов ООН по безопасности 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
РИА НОВОСТИ. СПЕЦИАЛИСТЫ ОЗХО ПРИЕДУТ В ДУМУ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ ООН ПО БЕЗОПАСНОСТИ — ГЕНДИРЕКТОР
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