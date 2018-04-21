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Миссия ОЗХО посетила сирийскую Думу
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Эксперты ОЗХО посетили сирийскую Думу
Эксперты ОЗХО посетили сирийскую Думу

Миссия ОЗХО посетила сирийскую Думу 

ТВ Центр 54 минуты назад
Фото: ТВ Центр
Инспекторам ОЗХО удалось посетить одно из мест предполагаемой атаки с использованием химоружия в сирийском городе Дума. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.
"Группа в составе миссии по выяснению фактов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сегодня посетила одно из мест в Думе (Сирийская Арабская Республика), чтобы собрать образцы для проведения анализа в связи с предполагаемым использованием химического оружия 7 апреля 2018 года. ОЗХО проведет оценку ситуации и рассмотрит дальнейшие шаги, в том числе, возможность повторного посещения Думы", — говорится в сообщении.
Ранее в субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду на беспристрастное расследование ОЗХО «химатаки» в Думе
"Ожидаем от инспекторов организации максимально беспристрастного расследования всех обстоятельств произошедшего в городе Дума и скорейшего представления объективного доклада. Тем более речь идет о, по сути, первом за всю историю существования сирийского «химического досье» посещения места заявленного сирийской оппозицией и аффилированных с ней НПО (неправительственных организаций) химинцидента, до сих пор в ОЗХО и ООН довольствовались лишь дистанционными методами расследования исключительно на основе данных, предоставляемых противниками официальных властей", — сказала она.
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