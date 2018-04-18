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Миссия ОЗХО не может выехать на место работы в Думе из-за перестрелки
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Миссия ОЗХО не может выехать на место работы в Думе из-за перестрелки 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Эксперты миссии ОЗХО пока не могут выехать на место предполагаемого инцидента в сирийской Думе для проведения работ из-за сообщений о перестрелке в этом районе, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
По данным представителей ООН, перестрелка произошла в Думе во вторник. Подробности инцидента не сообщаются.
Ранее постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что миссия ОЗХО сможет направиться к месту предполагаемого инцидента в сирийской Думе в среду 18 апреля, во вторник город посетили специалисты ООН по безопасности.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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