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Лавров: Россия не производила манипуляций с местом инцидента в Сирии
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Лавров: Россия не производила манипуляций с местом инцидента в Сирии 

Газета.Ru 16 апреля 2018
Фото: ТАСС
Россия не производила манипуляций с предполагаемым местом инцидента в Сирии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает "Би-би-си".
"Я могу гарантировать, что Россия не производила манипуляций с местом (происшествия)", — сказал Лавров.
Ранее сообщалось, что в Гааге началось заседание ОЗХО по Сирии.
Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция. США, Великобритания и Франция направили Совету Безопасности ООН проект резолюции по Сирии для расследования инцидента.
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