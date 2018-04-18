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Делегация РФ в ОЗХО: Скрипалей могли специально ввести в кому, чтобы влиять на следствие
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Делегация РФ в ОЗХО: Скрипалей могли специально ввести в кому, чтобы влиять на следствие 

ТАСС 1 час назад
ГААГА, 18 апреля. /ТАСС/. Сергея и Юлию Скрипаль могли намеренно ввести в искусственную кому, чтобы иметь возможность влиять на ход расследования инцидента в Солсбери. Об этом говорится в документе, представленном российской делегацией в ходе внеочередного заседания Исполнительного совета Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).
''Власти Великобритании без проведения какого-либо расследования заранее обвинили Россию, — говорится в документе. — Для того чтобы российские специалисты не могли получить доступ к Сергею и Юлии Скрипаль, британские медработники, как мы понимаем, ввели отца и дочь Скрипалей в искусственную кому, что сделало возможным сбор биохимических образцов и манипулирование состоянием их здоровья без консультаций с ними''.
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