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В России задумали проложить торговый путь в Сирию через оккупированный Крым
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В России задумали проложить торговый путь в Сирию через оккупированный Крым 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
После того, как будет открыт Крымский мост, о финальном этапе строительство которого намедни объявили в России, и будет построена трасса «Таврида», Россия и Сирия наладят обмен грузами, используя порт оккупированного Севастополя. Такую перспективу обсудили депутаты Госдумы во время визита в Сирию и переговоров с Асадом.
«Президент Сирии с интересом выслушал предложении об организации морского пути Севастополь — Тартус. Создание подобного пути, тем более с запуском и автомобильной, и железнодорожной части Крымского моста, — стратегически интересное направление российско-сирийских отношений… Морской путь… не должен заканчиваться в Севастополе, грузы из Сирии могут и должны идти на материковую часть России», — сказал ТАСС депутат Госдумы Дмитрий Белик. Он отметил, что портовая инфраструктура обоих городов готова к принятию и отправке грузов.
«В Севастополе есть предприятия, специализирующиеся на перевалке сыпучих грузов, много причальных стенок, кранов. Последние четыре года загрузить все на 100% не представлялось возможным — сказались международные санкции и позиция Украины. В сирийском Тартусе очень похожая ситуация, только ограничения накладывает война», — пояснил собеседник агентства.
По словам депутата, после возвращения в Россию он и координатор группы по межпарламентским отношениям России и Сирии Дмитрий Саблин намерены поднять вопрос разработки логистического пути товаров из Сирии в Россию через Севастополь.
Как сообщалось, президент России Владимир Путин еще 1 марта заявлял, что Крымский мост будет открыт для движения транспорта в ближайшее время.
В свою очередь Министерство инфраструктуры Украины отслеживает все компании, работающие на объектах строительства Керченского моста в аннексированном Россией Крыму, внося их в санкционный список.
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