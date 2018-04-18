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Американист: США не хотят закрывать дверь переговоров с Россией на засов
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Американист: США не хотят закрывать дверь переговоров с Россией на засов 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт направила в российское посольство уведомление о том, что введение новых ограничительных мер в отношении России отложено, передает Ura.ru.
Американист, доктор исторических наук, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Иван Курилла объяснил НСН переменчивость настроений американских властей в отношении России.
«У меня предположение такое, что говорят о планируемой встрече Трампа с Путиным, ну или, по меньшей мере, Помпео с Лавровым, то есть какие-то пути к переговорам стараются держать открытыми. Может быть, действительно сейчас готовятся какие-то встречи и контакты. В Соединенных Штатах пока не хотят закрывать дверь на засов для переговоров с Россией», — рассказал эксперт.
Напомним, что США обещали объявить новые санкции против России в понедельник 16 апреля из-за Сирии. В тот же день в российской Госдуме предложили на рассмотрение законопроект с конртсанкциями США. Сообщает «Русская планета».
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