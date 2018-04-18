Матвиенко: удары по Сирии требуют самой жесткой реакции ООН

Она считает, что расследованию Организации по защите от химического оружия (ОЗХО) по факту возможной химатаки в Сирии будут создаваться помехи — Запад не заинтересован в объективном расследовании. «Это очевидно — за сутки до прибытия ОЗХО нанесён удар по Сирии. А ракеты прилетели раньше, чем приехали эксперты, которые должны были провести объективное расследование», — сказала Валентина Матвиенко.

Она назвала «полным бредом» информацию о том, что сирийское правительство как-то препятствовало приезду комиссии ОЗХО — официальные власти страны сразу сказали, что заинтересованы в приезде экспертов. « Россия , хоть и не является участником процесса, готова обеспечивать полную безопасность инспекторов ОЗХО — мы заинтересованы в правде и истине. Очень надеемся, что ОЗХО, несмотря на всё давление, проведёт объективное расследование», — сказала Валентина Матвиенко.