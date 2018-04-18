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Матвиенко: удары по Сирии требуют самой жесткой реакции ООН
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Матвиенко: удары по Сирии требуют самой жесткой реакции ООН 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Удары США и союзников по Сирии требуют самой жёсткой реакции ООН, однако Запад не заинтересован в объективном расследовании ситуации вокруг «химатаки». Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Она считает, что расследованию Организации по защите от химического оружия (ОЗХО) по факту возможной химатаки в Сирии будут создаваться помехи — Запад не заинтересован в объективном расследовании. «Это очевидно — за сутки до прибытия ОЗХО нанесён удар по Сирии. А ракеты прилетели раньше, чем приехали эксперты, которые должны были провести объективное расследование», — сказала Валентина Матвиенко.
Она назвала «полным бредом» информацию о том, что сирийское правительство как-то препятствовало приезду комиссии ОЗХО — официальные власти страны сразу сказали, что заинтересованы в приезде экспертов. «Россия, хоть и не является участником процесса, готова обеспечивать полную безопасность инспекторов ОЗХО — мы заинтересованы в правде и истине. Очень надеемся, что ОЗХО, несмотря на всё давление, проведёт объективное расследование», — сказала Валентина Матвиенко.
Спикер Совета Федерации считает, что агрессия США, Великобритании и Франции против Сирии требует самой жёсткой реакции мирового сообщества. «Кто посмел трём государствам — без доказательств, без санкции Совбеза ООН, без всяких оснований — совершить агрессию против суверенного государства, осуществить бомбардировки? Это беспрецедентный случай, который требует серьёзнейшего осуждения ООН и других международных организаций», — заявила она.
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