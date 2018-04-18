Сирия: Теория «безумца» и цели для «красивых ракет» Трампа

В семидесятых годах Ричард Никсон (Richard Nixon), человек недалекий и не представляющий себе, как уйти из Вьетнама , решил, что, притворяясь безумцем, он сможет запугать Хошимина : мол, если тот не подпишет мирное соглашение, то неконтролируемый американский президент нажмет ядерную кнопку.

Теория сумасшедшего лидера подразумевает, что президенты США в целях достижения глобальной гегемонии должны притворяться безрассудными и непредсказуемыми, способными использовать силу, чтобы запугать своих врагов, не обращая внимания на возможные последствия.

Пересмотр событий, предшествующих атаке за предположительное применение Дамаском химического оружия, еще раз демонстрирует нам, как правда опять становится первой жертвой в войнах:

— 29 марта: Трамп объявляет о выводе своих войск из Сирии.

— 3 апреля: Cогласно « Таймс оф Израэль», президент США получает тревожный звонок от Нетаньяху, в ходе которого последний выражает свою озабоченность тем, что США оставляют Израиль «наедине» с иранским врагом в Сирии. Для Тель-Авива «красная линия» — это не химическое оружие, а нахождение в Сирии отрядов ополченцев, управляемых из Тегерана . Еврейский лидер, фанат «Теории безумца», попросил Терезу Мэй сделать с иранской ядерной программой нечто похожее на то, что ей удалось сделать с «химическим оружием» в Сирии.

— 7 апреля: Сирийские «Белые каски» и активисты Центра документации нарушений (Violations Documentation Center), финансируемые США и их союзниками, заявляют о применении химического оружия правительством Асада в Думе . Но ведь сирийский президент не сумасшедший и не самоубийца, и он не нуждается в совершении указанного преступления, настроив тем самым против себя все страны НАТО , причем как раз тогда, когда благодаря достигнутым «соглашениям о перемирии» он взял под контроль город Думу после эвакуации из него террористов « Джейш аль-Ислам » (террористическая организация запрещена в РФ — прим.ред.). С другой стороны, без согласия России он никогда бы не взялся проводить подобную операцию, а Путин, который пытается добиться соглашения с Западом, чтобы положить конец этой войне, никогда бы не разрешил ему сделать это.

— 9 апреля: Израиль под прикрытием дымовой завесы пропаганды боевиков противозаконно атакует воздушную базу Тийяс (Tiyas) в Сирии, уничтожив 14 сирийских и иранских военнослужащих. Не стоит и говорить, что ни одна международная организация не выразила протест по этому поводу.

— 10 апреля: ФБР вторгается в кабинет личного адвоката Трампа в поисках документов, связанных с касающимся президента сексуальным скандалом в деле Сторми Дэниэлс (Stormy Daniels), которое может стоить ему президентства. Благодаря этой атаке Трамп выигрывает время, чтобы успеть приготовиться к своей защите. Нужно еще посмотреть, не были ли эти инспекторы друзьями президента, которые хотели изъять указанные документы до того, как это сделает судья Миллер. Связь между этим «делом» и бомбардировкой Сирии напоминает атаку, предпринятую в августе 1998 года Биллом Клинтоном на предполагаемые фабрики химического оружия Бен Ладена в Судане , которая отвлекла от показаний Моники Левински перед Большим жюри днем ранее.

— 11 апреля: Россия и Сирия отрицают использование химического оружия и утверждают, что автором фейковой новости является разгромленная оппозиция. Чтобы доказать это, они приглашают Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) посетить Думу. Но Безумец угрожает Москве запуском «красивых, новых и умных» ракет против Сирии, хотя на следующий день и опровергает это: «Никогда не говорил, когда именно произойдeт удар по Сирии. Может быть, очень скоро или совсем не скоро!».

— 13 апреля: США, Франция и Великобритания выпускают 103 ракеты по предполагаемым хранилищам химического оружия Сирии, из которых 71 были перехвачены сирийскими системами ПВО российского производства (война это ведь и бизнес, позволяющий показать возможности демонстрируемого оружия!). Но тогда, почему же они не подумали о вероятной экологической катастрофе и тысячах возможных жертв? Почему не подождали доклада ОЗХО? Или они побоялись, что оценка экспертов может оказаться похожей на ту, которую в 2002 году сделал посланник ООН Ханс Блик (Hans Blix), заявивший тогда, что после своих почти четырех тысяч поездок по всему Ираку он не обнаружил никакого химического оружия? Или же речь идет о чисто американском приеме: сначала выстрелить, а уж потом спросить?

Ложь об атакующей тройке

«Я говорю этому безумцу: не атакуй Сирию… Эти действия не принесут ничего хорошего для США!», — обращался Трамп к Обаме в 2013 году.

Ну и что изменилось? Для того, чтобы президент Соединенных Штатов совершил антиконституционные действия и атаковал другую страну без санкции Конгресса, должны существовать очень важные причины, намного более серьезные, чем «необходимость» наказать президента этой державы за убийство десятков своих же граждан. И давайте не забывать, что многие из ближайших союзников США это профессионалы серийных убийств.

Конгресс, сообщник своего Безумца, даже не упрекнул его за заявление о намерении еще раз разбомбить Сирию, «если режим снова воспользуется» указанным оружием. Даже Эрдоган не осмеливался на подобные действия без согласия парламента его исламской республики!

«Атакующая тройка» не искала никаких оправданий, так как еще в 2017 году они обвинили Асада в использовании химического оружия и обрушили дождь ракет на Сирию.

Между прочим, полмиллиона сирийцев были убиты с помощью обычного оружия. Но «атакующая тройка» потратила миллионы долларов на военные приготовления не для того, чтобы отомстить за смерть бедных сирийцев. Они не пролили ни одной слезинки по поводу десятков тысяч мирных граждан, жестоко убитых в Йемене силами коалиции США-Саудовская Аравия.

А если это тройка действительно знала о месте расположения тех складов, то почему они просто не информировали об этом ООН? Очень просто, еще в январе месяце в Вашингтоне на заседании «Маленькой группы по Сирии» было решено обвинить Асада в применении химического оружия.

Цели военной агрессии

— Послать «предупреждение Ирану », утверждают США, хотя в действительности они хотят побудить Тегеран разорвать Соглашение по ядерной программе Ирана прежде, чем в мае Трамп примет решение обновить или отказаться от него. Возможность полностью сосредоточиться на разрушении Ирана как раз и является одной из предпосылок для мирных переговоров США и Северной Кореи

— Создать атмосферу враждебности по отношению к России, усиливая дипломатическое, политическое, экономическое и военное давление на нее в канун проведения в этой стране чемпионата мира по футболу. В марте Запад обвинил Москву в отравлении препаратом «Новичок» двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Великобритании. Опровержение Москвы и заявления как ОЗХО, так и военной британской лаборатории в Портон-Даун о невозможности доказать, что указанное отравляющее вещество было произведено в России, не предотвратили крупномасштабного дипломатического кризиса. Похоже, агрессивные круги США и Европы жаждут довести весь мир до грани войны с Россией! Запад боится, что Россия превратится в «стратегического конкурента». Они пытаются ослабить самого Владимира Путина , одновременно пытаясь найти нового Ельцина, покорного и соответствующего интересам США. И огромное дипломатическое, политическое, экономическое и военное давление, оказываемое на Россию, предпринимается именно в этих целях.

— Увеличить расходы на войну в Сирии для России и Ирана с тем, чтобы они застряли в сирийском болоте, защищая Асада, несмотря на то, что еще в декабре прошлого года Владимир Путин объявил о завершении военной операции в САР. Никто в правительстве Трампа не заинтересован в упразднении партии Баас : у них нет «не джихадистской» альтернативы для соседнего Израиля. Поэтому они и не атаковали бункер Асада, а заранее проинформировав о плане атаки Кремль, они позволили Сирии передислоцировать свои военные самолеты на русские базы в Тартусе и Хмеймиме.

— Быть главным действующим лицом на сирийской сцене, хотя бы, как сейчас, не «ступая на нее ногой». Тройка, усиленная Израилем, Саудовской Аравией и их лоббистами, возвращает себе контроль над Ближним Востоком, частично утерянный после того, как Барак Обама сосредоточил свои основные усилия на сдерживании Китая

— Разорвать Соглашение о прекращении огня, достигнутое на конференции в Астане . 6 апреля террористы из «Джейш аль-Ислам» обстреляли ракетами и минами жилые кварталы Дамаска, в результате было убито 8 и ранено 37 мирных граждан. Это нападение было как баллон с кислородом для измученных боевиков. Поскольку единственное, что их могло спасти это интервенция США.

— Показать высокую степень вероятности осуществления угроз США: своего рода послание Ирану и Турции

— Ослабить антирасистскую борьбу за равенство и общественное благосостояние в США, Франции и Великобритании.

— Надавить на Россию с целью добиться от нее заключения договора, наиболее приемлемого для интересов США в Сирии.

Надо бы напомнить Трампу, в тех же самых зоологических терминах, которые он, как правило, использует по отношению к сирийскому президенту, что за Львом (перевод имени «Асад») из Дамаска стоит русский медведь, а возможно, и китайский дракон, который в Сирии проводит политику «акупунктуры», а не «хирургических атак». Трамп, Безумец, который 5 апреля объявил торговую войну Пекину, уже получил два решительных ответа от президента Си: 1) Китай наложил торговые пошлины в размере 25% на импортируемые из США товары; 2) в день атаки тройки на Сирию, Китай начал самые крупные военно-морские маневры в своей истории в водах Южно-китайского моря рядом с Тайваньским проливом. Военные конфликты почти всегда начинались из-за торговых споров.