ВЦИОМ сообщил о влиянии заявлений Мэй на явку на выборах президента России

По словам Федорова, любое событие в условиях господства интернета и экспансии средств массовой коммуникации становится достоянием общественности и может непредсказуемо повлиять на настроения людей, передает РИА «Новости»

«В качестве яркого примера назову дело Скрипалей и неадекватную на него реакцию Терезы Мэй. Она очень сильно, по нашим оценкам, повлияла на настроения российских избирателей. Это произошло буквально за неделю до выборов. Действия Мэй, ее безосновательные нападки на Россию , ее требование превратить нас в изгоя, ввести всеобщие санкции привело и к росту явки на выборах, и росту голосования за Путина. Связь однозначная. Это был протест», — сообщил Федоров.

Он напомнил, что до заявлений британского премьер-министра Путин обратился с «жестким» посланием к Федеральному собранию, в котором, в частности, рассказал о новых уникальных образцах российского оружия.

«И люди насторожились, то есть мы не зафиксировали резкого роста популярности Путина после послания, но затем выступает Мэй, и все понимают: Путин понимает, что в мире происходит, и готовится к этим угрозам», — пояснил гендиректор ВЦИОМ.

Федоров назвал такую ситуацию коллизией, которая хорошо демонстрирует изменчивость настроений избирателей в результате действия большого числа труднопрогнозируемых факторов.

Тем временем российская делегация в ОЗХО не исключила, что Сергея Юлию Скрипаль могли ввести в искусственную кому, чтобы повлиять на ход расследования инцидента в Солсбери.