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Захарова прокомментировала действия британского Ofcom в отношении RT
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Захарова прокомментировала действия британского Ofcom в отношении RT 

RT на русском 1 час назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что британский медиарегулятор Ofcom открыл семь новых расследований в отношении программ телеканала RT.
«Тучи над BBC сгущаются», — цитирует ФАН Захарову.
Ранее сообщалось, что Ofcom открыл новые расследования в отношении новостных и документальных программ телеканала RT.
В марте медиарегулятор Ofcom направил автономной некоммерческой организации «ТВ-Новости», которая является держателем лицензии телеканала RT, письмо о возможном введении ограничений на вещание в связи с заявлением премьер-министра страны Терезы Мэй относительно отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
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