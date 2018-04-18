Захарова прокомментировала действия британского Ofcom в отношении RT 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что британский медиарегулятор Ofcom открыл семь новых расследований в отношении программ телеканала RT.
«Тучи над BBC сгущаются», — цитирует ФАН Захарову.
Ранее сообщалось, что Ofcom открыл новые расследования в отношении новостных и документальных программ телеканала RT.
В марте медиарегулятор Ofcom направил автономной некоммерческой организации «ТВ-Новости», которая является держателем лицензии телеканала RT, письмо о возможном введении ограничений на вещание в связи с заявлением премьер-министра страны Терезы Мэй относительно отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.