Ещё
Посольство РФ назвало целью антироссийской кампании Лондона увеличение военного бюджета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посольство РФ назвало целью антироссийской кампании Лондона увеличение военного бюджета 

ТАСС 1 час назад
ЛОНДОН, 18 апреля. /ТАСС/. Посольство РФ в Лондоне полагает, что последние публикации в британских СМИ относительно угрозы якобы исходящей от российских хакеров, объясняются желанием правительства увеличить свой оборонный бюджет. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении диппредставительства.
"Озабоченностей нет, есть просто оголтелая антироссийская кампания, которая вписывается в общую антироссийскую линию консервативного правительства и желание выколотить деньги из британских налогоплательщиков на новые расходы", — говорится в сообщении.
Посольство при этом цитирует публикацию в газете The Daily Telegraph, в которой говорится о том, что в британской армии в результате проведенных с 2010 по 2015 года сокращений образовалась нехватка специалистов по борьбе с кибератаками в количестве более 6 тыс. человек. «Вместо того чтобы заниматься нормальным планированием своей армии, британское правительство преднамеренно запугивает свое население мнимой „российской угрозой“. Кстати, о других странах ничего не говорится», — заметили в диппредставительстве.
"Если бы британское правительство действительно хотело бы прояснить свои отношения с нашей страной в области кибербезопасности на уровне специалистов, то оно воспользовалось бы предложением министра иностранных дел России Сергея Лаврова [главе британского МИД] Борису Джонсону в декабре 2017 года провести соответствующие консультации специалистов с тем, чтобы снять озабоченности у Лондона, если таковые имеются", — напомнили в посольстве.
ТАСС: последние новости
Песков: вопрос Донбасса может решаться только путем реализации "Минска-2" Путин выразил соболезнования Бушу-старшему в связи с кончиной его супруги Бондарев: создать в Сирии высокоэффективную ПВО при помощи РФ можно уже сейчас
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба российских банков в SWIFT40
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США126
В Кремле ответили на «план Авакова»193
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника71
Нападение на школу произошло в Башкирии270
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
00:20
В Кремле следят за ситуацией в Армении
Политика
16:39
Левые силы проведут праймериз в Москве
Политика
01:00
Искусственные сакуры из центра Москвы уберут в мае
Новости Москвы
02:00
Экстремал шокирует москвичей в метро
Новости Москвы Общество
00:39
Отец Цымбалюк-Романовской скрывается от следствия
Шоу-бизнес
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение