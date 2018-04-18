Посольство РФ назвало целью антироссийской кампании Лондона увеличение военного бюджета 

ЛОНДОН, 18 апреля. /ТАСС/. Посольство РФ в Лондоне полагает, что последние публикации в британских СМИ относительно угрозы якобы исходящей от российских хакеров, объясняются желанием правительства увеличить свой оборонный бюджет. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении диппредставительства.
"Озабоченностей нет, есть просто оголтелая антироссийская кампания, которая вписывается в общую антироссийскую линию консервативного правительства и желание выколотить деньги из британских налогоплательщиков на новые расходы", — говорится в сообщении.
Посольство при этом цитирует публикацию в газете The Daily Telegraph, в которой говорится о том, что в британской армии в результате проведенных с 2010 по 2015 года сокращений образовалась нехватка специалистов по борьбе с кибератаками в количестве более 6 тыс. человек. «Вместо того чтобы заниматься нормальным планированием своей армии, британское правительство преднамеренно запугивает свое население мнимой „российской угрозой“. Кстати, о других странах ничего не говорится», — заметили в диппредставительстве.
"Если бы британское правительство действительно хотело бы прояснить свои отношения с нашей страной в области кибербезопасности на уровне специалистов, то оно воспользовалось бы предложением министра иностранных дел России Сергея Лаврова [главе британского МИД] Борису Джонсону в декабре 2017 года провести соответствующие консультации специалистов с тем, чтобы снять озабоченности у Лондона, если таковые имеются", — напомнили в посольстве.